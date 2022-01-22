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Дуглас Коста покинет «Гремио». У футболиста предложения из Бразилии, Катара и МЛС

Дуглас Коста покинет «Гремио». У футболиста предложения из Бразилии, Катара и МЛС
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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста в ближайшее время покинет «Гремио», за который он выступает на правах аренды, сообщает спортивный журналист Николо Скира. По информации источника, футболист имеет варианты по продолжению карьеры в Бразилии, Катаре, Саудовской Аравии и МЛС.

Коста является воспитанником «Гремио» и выступал за эту команду с 2008 по 2009 год, откуда позднее перешёл в донецкий «Шахтёр».

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. «Трёхцветные» сделали всё зависящее от себя, выиграв у чемпиона Бразилии «Атлетико Минейро» со счётом 4:3 в матче, который мог сохранить их прописку в чемпионате. В этой встрече Дуглас Коста забил решающий гол, а затем он подошёл к трибунам и попрощался с болельщиками.

Победы над «Атлетико Минейро» «Гремио» не хватило для того, чтобы сохранить прописку в бразильской Серии А. После вылета клуба в Серию B Коста решил провести у себя дома вечеринку, длившуюся целую ночь.

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