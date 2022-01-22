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Игрок «Интер Майами» голыми руками поймал змею на тренировке

Игрок «Интер Майами» голыми руками поймал змею на тренировке
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Полузащитник клуба МЛС «Интер Майами» Брек Ши произвёл впечатление на болельщиков и партнёров по команде, голыми руками поймав змею на предсезонной тренировке.

31-летний уроженец Техаса помог избавиться от незваного гостя на базе в Форт-Лодердейле. Змея попыталась обвиться вокруг ноги игрока клуба МЛС, но он ловко схватил её и бросил в мусорный бак, который сотрудник «Интер Майами» позже вывез на парковку.

«Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: «Осторожно, там змея!» Но я просто хотел её увидеть», — приводит слова Ши Miami Herald.

Видео можно посмотреть на странице «Интер Майами» в «Твиттере».

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