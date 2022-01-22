Игрок «Интер Майами» голыми руками поймал змею на тренировке
Поделиться
Полузащитник клуба МЛС «Интер Майами» Брек Ши произвёл впечатление на болельщиков и партнёров по команде, голыми руками поймав змею на предсезонной тренировке.
31-летний уроженец Техаса помог избавиться от незваного гостя на базе в Форт-Лодердейле. Змея попыталась обвиться вокруг ноги игрока клуба МЛС, но он ловко схватил её и бросил в мусорный бак, который сотрудник «Интер Майами» позже вывез на парковку.
«Я вырос в окружении домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: «Осторожно, там змея!» Но я просто хотел её увидеть», — приводит слова Ши Miami Herald.
Видео можно посмотреть на странице «Интер Майами» в «Твиттере».
Комментарии
- 22 января 2022
-
11:18
-
10:59
-
10:56
-
10:41
-
10:32
-
10:28
-
09:59
-
09:58
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
08:24
-
06:46
-
06:34
-
06:04
-
05:20
-
04:59
-
04:50
-
04:21
-
04:16
-
03:39
-
03:16
-
03:00
-
02:16
-
01:59
-
01:32
-
01:15
-
00:56
-
00:43
-
00:30
-
00:26
-
00:05
- 21 января 2022
-
23:56
-
23:54
Партнерский контент