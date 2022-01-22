Карпин — об Ал. Миранчуке: он взрослый, сам должен определяться, что для него лучше

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о выступлении полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту».
«Говорят, что у Миранчука нет определённости по будущему? Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние. У него контракт с «Аталантой», он тренируется, играет за «Аталанту». Вы придумываете, что у него подвешенное состояние. Что здесь нестабильного? Были разговоры, и? Он в «Аталанте». Вы слушаете разговоры, которые, возможно, под собой и ничего не имеют.
Он взрослый человек, сам должен определяться, что для него лучше. Лучше идти в какую-то команду, я сейчас не про «Дженоа», где непонятно, будешь играть или нет, или лучше в «Аталанте», которая борется за высокие места? Он будет сам определять», — цитирует Карпина «Спорт-экспресс».
- 22 января 2022
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