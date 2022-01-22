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Люк де Йонг — о возможном уходе из «Барселоны»: не хочу снова переезжать

Люк де Йонг — о возможном уходе из «Барселоны»: не хочу снова переезжать
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Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг заявил, что не планирует покидать каталонский клуб этой зимой.

«Мы с семьёй уже полгода живём в Барселоне, сейчас я не хочу снова переезжать. И да, даже если бы я снова стал запасным, я бы всё ещё мог быть полезен этой команде», — приводит слова де Йонга Voetbalzone.

Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга заинтересованы «Челси», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Напомним, де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 11 матчах чемпионата Испании и забил 3 гола. Контракт де Йонга истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 70 млн.

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