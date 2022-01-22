Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко пропустит матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

Александр Зинченко пропустит матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не поможет своей команде в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», сообщает пресс-служба «горожан».

25-летний украинский футболист ещё не восстановился после перенесённого коронавируса и не сыграет в этой встрече.

Матч 23-го тура чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22 января, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко провёл 7 матчей и отдал 1 голевую передачу. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место, набрав 56 очков в 22 встречах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022