Александр Зинченко пропустит матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не поможет своей команде в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», сообщает пресс-служба «горожан».



25-летний украинский футболист ещё не восстановился после перенесённого коронавируса и не сыграет в этой встрече.



Матч 23-го тура чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 22 января, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко провёл 7 матчей и отдал 1 голевую передачу. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место, набрав 56 очков в 22 встречах.