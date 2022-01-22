«Арсенал» и Артета ведут переговоры о новом контракте

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ближайшее время может продлить контракт, сообщает пресс-служба клуба. По информации источника, руководство лондонцев готовит для специалиста новое двухлетнее соглашение. «Арсенал» желает обезопасить себя на тот случай, если «Манчестер Сити» вдруг захочет переманить Артету.



Напомним, будучи профессиональным футболистом, Артета выступал в составе «Арсенала» в период с 2011 по 2016 год.



Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор «горожане» дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии. В декабре 2019 года Артета возглавил «Арсенал».

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