Манчини даст Балотелли шанс в сборной Италии

31-летний форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли возвращается в сборную Италии, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо. По информации источника, главный тренер национальной команды Роберто Манчини даст ему новый шанс. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Действующий контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 2024 года. Итальянец защищает цвета клуба с 2021 года. В текущем сезоне Балотелли принял участие в 20 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Напомним, ранее Балотелли выступал в АПЛ за такие клубы, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Напомним, в полуфинале стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года итальянцы сыграют со сборной Северной Македонии и в случае победы встретятся в финале с Португалией.
- 22 января 2022
-
16:07
-
16:02
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:50
-
14:26
-
14:20
-
13:55
-
13:51
-
13:29
-
13:08
-
12:58
-
12:39
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:27
-
12:22
-
12:21
-
12:17
-
12:16
-
12:03
-
11:54
-
11:47
-
11:35
-
11:18
-
10:59
-
10:56
-
10:41