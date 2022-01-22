Фанат «Эвертона» арестован за то, что бросил бутылку в игроков «Астон Виллы»

Сегодня, 22 января, во время матча 23-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Астон Вилла» (0:1) произошёл неприятный эпизод.
В добавленное к первому тайму время, когда игроки «львов» праздновали гол в ворота «ирисок», болельщики «Эвертона» начали забрасывать футболистов «Виллы» посторонними предметами. Один из фанатов «Эвертона» попал бутылкой в голову Луке Диню и его одноклубнику Мэтти Кэшу.
Фото пострадавших Диня и Кэша.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Линч, этот болельщик был опознан и арестован.
«Астон Вилла» набрала 26 очков в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 56 очков в 22 встречах.
Победный мяч хавбека «Астон Виллы» Эмилиано Буэндии:
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