Алексей Миранчук получил травму в матче с «Лацио»
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук покинул поле в игре 23-го тура итальянской Серии А с «Лацио». На 70-й минуте его заменил защитник Рафаэл Толой. Миранчук, покидая поле, держался за заднюю поверхность бедра.
Ранее появилась информация, что «Дженоа» заплатит за аренду Миранчука € 2,5 млн. Также «грифоны» будут иметь опцию полноценного выкупа Алексея за € 8 млн.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 11 млн.
Новость по темеМиранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»
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