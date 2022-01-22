Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»

Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Лацио»
Комментарии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на гостевой матч 23-го тура чемпионата Италии с «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо в «Твиттере».

Стартовый состав «Аталанты»: Муссо, Джимсити, Демирал, Паломино, Пеццелла, Скальвини, Фройлер, Дзаппакоста, Миранчук, Пессина, Пикколи.

Стартовый состав «Лацио»: Стракоша, Марушич, Габбаррон, Рамос, Хюсай, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Цаканьи, Иммобиле, Андерсон.

Матч «Лацио» — «Аталанта» начнётся в 22:45 мск. Римский клуб после 22 матчей в чемпионате Италии занимает в турнирной таблице восьмое место с 35 очками. Клуб из Бергамо, набравший в 21 игре 42 очка, расположился на четвёртой строчке.

Новость по теме
Карпин — об Ал. Миранчуке: он взрослый, сам должен определяться, что для него лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022