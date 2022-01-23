Гасперини — про ничью с «Лацио»: за годы мы научились адаптироваться к разным ситуациям

«Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча.

«Мы могли сделать больше, всегда можно сделать больше, но я не могу не радоваться сегодняшнему результату. Из-за большого количества травмированных многим нашим игрокам пришлось адаптироваться к новым ролям, а по ходу матча мы также потеряли Миранчука. У меня не было ни одного форварда на скамейке. Рад, что в итоге мы справились.

Конечно, в первую очередь приходилось концентрироваться на обороне, но нам удалось создать несколько своих моментов. За годы мы научились адаптироваться к разным ситуациям. На тренировках игроки меняются ролями – защитники играют в атаке, а нападающие отрабатывают в обороне. Это не только весело, но и позволяет футболистам развиваться», – приводит слова Гасперини Football Italia.