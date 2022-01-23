Гвардиола побил рекорд Моуринью по скорости набора 500 очков в чемпионате Англии

51-летний испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола благодаря ничьей в матче 23-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:1) вписал своё имя в историю английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BEIN Sports.

Как отмечает источник, Гвардиола быстрее всех добрался до отметки в 500 очков с клубом чемпионата Англии – Хосепу на это потребовалось 213 матчей с «Манчестер Сити», в то время, как предыдущему обладателю этого достижения Жозе Моуринью была необходима 231 встреча.

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Саутгемптон» в 23-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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Следующим в списке идёт Юрген Клопп, набравший 500 очков в 236 матчах с «Ливерпулем», в то время как легендарному боссу «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону для этого потребовалось 242 матча.

Арсен Венгер (249 игр) замыкает пятерку лучших, а Рафаэль Бенитес (267), Дэвид Мойес (340), Мартин О'Нил (351), Марк Хьюз (367), Сэм Эллардайс (386), Гарри Реднапп (392) и Стив Брюс (441) также являются членами клуба 500.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2023 года.

