Швайнштайгер: Гвардиола не говорил, что хочет моего ухода из «Баварии», но я это ощущал

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер рассказал о своём уходе из мюнхенского клуба.



«Гвардиола не говорил мне, что хочет, чтобы я ушёл из «Баварии», но я это ощущал. Были и другие футболисты, которые, как вы могли заметить, ему не очень нравились. Например, Марио Манджукич.



Я всегда получал игровое время под руководством Гвардиолы, но после чемпионата мира я стал часто получать травмы. Мы знаем, что Пеп — хороший тренер. Просто стиль игры, который он привнёс, отличался от стиля Юппа Хайнкеса. В конце концов, наверное, чего-то нам не хватило, особенно в Лиге чемпионов. Потом пришло предложение от «Манчестер Юнайтед», и я понял, что этот вариант устраивает обе стороны», — приводит слова Швайнштайгера Bild am Sonntag.