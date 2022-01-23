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Швайнштайгер: Гвардиола не говорил, что хочет моего ухода из «Баварии», но я это ощущал

Швайнштайгер: Гвардиола не говорил, что хочет моего ухода из «Баварии», но я это ощущал
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Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер рассказал о своём уходе из мюнхенского клуба.

«Гвардиола не говорил мне, что хочет, чтобы я ушёл из «Баварии», но я это ощущал. Были и другие футболисты, которые, как вы могли заметить, ему не очень нравились. Например, Марио Манджукич.

Я всегда получал игровое время под руководством Гвардиолы, но после чемпионата мира я стал часто получать травмы. Мы знаем, что Пеп — хороший тренер. Просто стиль игры, который он привнёс, отличался от стиля Юппа Хайнкеса. В конце концов, наверное, чего-то нам не хватило, особенно в Лиге чемпионов. Потом пришло предложение от «Манчестер Юнайтед», и я понял, что этот вариант устраивает обе стороны», — приводит слова Швайнштайгера Bild am Sonntag.

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