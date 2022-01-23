Швайнштайгер: хотел бы играть под руководством Нагельсмана
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Бывший полузащитник «Баварии» и национальной команды Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о работе главного тренера мюнхенского клуба Юлиана Нагельсмана.
«Как футболист я хотел бы поработать под руководством Юлиана Нагельсмана. Он производит очень хорошее впечатление. Он уже показал свои способности в «Лейпциге». Думаю, его ждёт отличная карьера в «Баварии».
Его команды играют в атакующий футбол, но не забывают о защите. Он доверяет своим игрокам в обороне. Юлиан может сделать игроков лучше, он показал это в случае с Зане. Надеюсь, он поспособствует развитию молодых игроков — важно, чтобы в команде были футболисты с ДНК «Баварии» в будущем», — приводит слова Швайнштайгера Bild am Sonntag.
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