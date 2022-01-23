«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 23 января, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Андре Марринер.
«Ливерпуль» набрал 45 очков в 21 матче и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (24) находится на 13-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 встречах.
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