«Интернасьонал» хочет сохранить 10% прав на Юри Алберто после трансфера игрока в «Зенит»

«Зенит» и «Интернасьонал» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Юри Алберто, информирует Globo Esporte.

Согласно сведениям источника, финальная стадия переговоров по Алберто начнётся на следующей неделе. «Зенит» готов удовлетворить финансовые аппетиты «Интернасьонала», который хочет выручить за своего форварда € 20 млн. Этот факт радует руководство бразильского клуба, однако есть и ряд других условий, которые «Интернасьонал» планирует выдвинуть «Зениту».

Бразильский клуб хочет сохранить Юри в своём составе до следующего лета, а потом уже отпустить его в Россию. Кроме того, «Интернасьонал» намерен оставить за собой 10% прав на футболиста, чтобы получить дивиденды с его последующей перепродажи. Также бразильцы хотят получать бонусные выплаты за голы Алберто в составе «Зенита».

Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривает нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который по окончании сезона станет игроком леверкузенского «Байера».

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.