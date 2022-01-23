Каттани: Айртон интересен многим клубам, он ценится на футбольном рынке

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал пролонгацию контракта защитника Айртона Лукаса с красно-белыми.

«Продление контракта Айртона? На момент моего появления в клубе это был один из важнейших вопросов. Айртон — очень ценный игрок, один из тех, кто составляет костяк команды и заметен на поле в каждом матче. При этом оставалось мало времени до истечения его контракта. Поэтому переговоры были не так просты, ведь Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко. К счастью, игроку очень нравится в Москве, он полюбил «Спартак». И в этом плане договориться с ним было легче. Клуб очень помог мне в этом процессе. В итоге у нас получилось продлить отношения с очень важным игроком.

Не собираемся отпускать Айртона? Ни в коем случае. Это даже не обсуждается. Айртон точно останется с нами и будет частью обновления команды на пути к достижению больших целей», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».