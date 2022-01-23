Зиеш — о своём голе «Тоттенхэму»: это 10 из 10. Сначала подумал, что ударил слишком сильно
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Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш дал комментарий после победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче английской Премьер-лиги.
Марокканский футболист открыл счёт в начале второго тайма блестящим ударом из-за штрафной.
«Мы плохо сыграли с «Брайтоном», поэтому присутствовало разочарование. Но сегодня мы сыграли хорошо, у них были кое-какие контратаки, но это было совсем не опасно.
Насколько хорош был мой гол? Думаю, что это 10 из 10. Я подумал, что, может, ударил слишком сильно, но в итоге увидел мяч в сетке», — сказал Зиеш в эфире Sky Sports.
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«Челси» набрал 44 очка в 23 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (36) находится на 7-м месте.
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