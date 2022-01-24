«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке и поднялась на 5-е место в Примере

В ночь с 23 на 24 января на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в концовке матча. На 87-й минуте отличился полузащитник Френки де Йонг, ему ассистировал Ферран Торрес.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Пабло Моралес.
После 21 сыгранного тура «Барселона» располагается на 5-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 35 очков. «Алавес» (17) находится на 19-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший 50 очков в 22 матчах.
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