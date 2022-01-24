Верратти впервые забил в Лиге 1 с весны 2017 года

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Реймсом» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Открыл счёт в матче итальянский полузащитник парижской команды Марко Верратти. Это первый гол футболиста в чемпионате Франции за более чем четыре года. Последний раз Верратти забивал в Лиге 1 в мае 2017 года, когда «ПСЖ» выиграл у «Бастии» со счётом 5:0.

Итальянский игрок присоединился к «ПСЖ» летом 2012 года, перейдя из «Пескары». За французский клуб полузащитник провёл 363 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 58 голевых передач.

«ПСЖ» набрал 53 очка в 22 матчах чемпионата Франции и лидирует в турнирной таблице. «Ницца», занимающая вторую строчку, отстаёт на 11 очков.