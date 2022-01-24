Верратти впервые забил в Лиге 1 с весны 2017 года

«ПСЖ» одержал крупную победу над «Реймсом» в матче 22-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Открыл счёт в матче итальянский полузащитник парижской команды Марко Верратти. Это первый гол футболиста в чемпионате Франции за более чем четыре года. Последний раз Верратти забивал в Лиге 1 в мае 2017 года, когда «ПСЖ» выиграл у «Бастии» со счётом 5:0.
Итальянский игрок присоединился к «ПСЖ» летом 2012 года, перейдя из «Пескары». За французский клуб полузащитник провёл 363 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 58 голевых передач.
«ПСЖ» набрал 53 очка в 22 матчах чемпионата Франции и лидирует в турнирной таблице. «Ницца», занимающая вторую строчку, отстаёт на 11 очков.
- 24 января 2022
-
06:07
-
05:57
-
05:40
-
05:38
-
05:25
-
05:19
-
05:04
-
04:58
-
04:16
-
04:12
-
03:52
-
03:34
-
03:16
-
02:35
-
01:59
-
01:39
-
01:15
-
00:49
-
00:40
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:23
-
00:10
- 23 января 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:39
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:16
-
23:15
-
22:51