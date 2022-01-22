Линекер — об игроке «Уотфорда»: он не понимал, что многие сделали его капитаном в фэнтези?
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался об удалении форварда «Уотфорда» Эммануэля Денниса в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (0:3).
«Деннис не понимал, что многие сделали его капитаном в фэнтези-командах?» — написал Линекер в своём «твиттере».
«Норвич» открыл счёт в матче на 51-й минуте, отличился Джошуа Сарджент. На 74-й минуте он оформил дубль. На второй компенсированной минуте «Норвич» довёл счёт до разгромного после автогола полузащитника «Уотфорда» Юрая Куцки.
В турнирной таблице АПЛ «Норвич» занимает 17-е место, «Уотфорд» — 18-е. Возглавляет таблицу «Манчестер Сити».
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