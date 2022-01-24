В «Спартаке» отреагировали на решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на решение фанатских объединений клуба бойкотировать матчи команды до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.