Дудек и Пищек могут стать помощниками Шевченко в сборной Польши

Украинский специалист Андрей Шевченко рассматривается в качестве нового главного тренера сборной Польши. В случае его назначения в тренерский штаб могут войти экс-футболисты национальной команды Ежи Дудек и Лукаш Пищек. Об этом сообщает Pilka Nozna.
Пищек, который продолжает игровую карьеру в польской «Гочалковице-Здруй», подтвердил переговоры с Федерацией футбола страны.
«Если я войду в штаб, то все будут знать, в какой роли. А если нет, то тема закрыта», — рассказал Пищек.
Напомним, ранее стало известно, что 45-летний Шевченко дал согласие на работу в сборной Польши. Польский футбольный союз согласовал все условия контракта с Шевченко. Отмечается, что его зарплата в сборной будет составлять € 2,5 млн в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть – спонсоры.
24 марта сборной Польши предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.
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