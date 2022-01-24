Созин — o Fan ID: можно обнулить все списки нарушителей, начать с чистого листа

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал решение фанатских объединений ряда клубов РПЛ бойкотировать матчи команд до отмены закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).
«Хочу всем напомнить, что футбол и спорт — игра для болельщиков. В свою очередь, для болельщиков спорт — это часть их жизни. Пожизненно лишать болельщика, который имел правонарушение… Не знаю, как по поводу Конституции, но даже если, не дай бог, человек совершает убийство, то отсидит своё по закону и в своих правах не будет ущемлён.
Делаю официальное предложение для всех участников процесса, чтобы сгладить углы: закон надо принимать — он, скорее всего, принят — но сейчас можно обнулить все списки нарушителей, начать с чистого листа. При этом нужно объяснить людям, что если будут правонарушения и приводы, то против вас будут санкции. В таком случае болельщики будут понимать, на что идут. Например, нарушил человек три года назад правила поведения на стадионе — у него был привод в полицию — и это пожизненный бан. Ну такого же не бывает! Уверяю, если вдруг болельщики соберутся и не пойдут на стадион, то никому от этого лучше не будет. Болельщики — большая и крупная сила, с которой тоже надо считаться. В первую очередь руководителям клубов. И я сейчас не только про футбол.
Мы же видим, как в период пандемии проводятся соревнования без болельщиков. Это попросту никому не нужно. Приняли закон — замечательно. Но обсудите с болельщиками, сделайте шаг навстречу. Начните с чистого листа. В таком случае не будет никаких провокаций и акций», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 24 января 2022
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