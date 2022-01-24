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«Аякс» не отпускает защитника в аренду в «Барселону»

«Аякс» не отпускает защитника в аренду в «Барселону»
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико хочет перейти в «Барселону». Аргентинский футболист надеется, что клуб отпустит его в испанскую команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, нидерландский клуб пока не отпускает 29-летнего футболиста в «Барселону» на правах аренды, но сообщается, что Тальяфико попытается договориться с руководством, потому что хочет играть за испанский клуб.

29-летний Тальяфико стал игроком «Аякса» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в девяти матчах чемпионата Нидерландов забил гол. На его счету также результативная передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.

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