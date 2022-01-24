Венгер — о контракте Мбаппе: время играет против «ПСЖ». Килиан незаменим для их стиля игры

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, контракт которого с клубом истекает ближайшим летом.

«Время играет против «ПСЖ». По моему опыту, чем дольше вы пытаетесь продлить контракт с игроком, тем сложнее это становится.



«ПСЖ» не может продлить контракт с Мбаппе уже полтора года. Он незаменим для их стиля игры. Но времени осталось мало, и теперь он может подписать контракт с любым клубом.



У «ПСЖ» было хорошее предложение от «Реала». Они отказались от € 180 млн — даже для «ПСЖ» это огромная сумма.



Когда они отказались от таких денег, то либо сказали себе: «Нам нужно провести отличный сезон, поскольку у нас есть Месси, и мы не можем позволить себе потерять Мбаппе», либо решили, что им удастся убедить его остаться», — сказал Венгер в интервью Canal+.