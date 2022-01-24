Сборная Польши пообещала Шевченко, что не уволит его даже в случае поражения от России

Польский футбольный союз пообещал объявить имя нового главного тренера сборной Польши 31 января. Одним из основных кандидатов на должность по-прежнему является экс-наставник «Дженоа» и сборной Украины Андрей Шевченко.
Как информирует Meta-ratings.com.ua, глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша пообещал Андрею Шевченко, что он не будет уволен с поста наставника национальной команды даже в случае неудачи в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022. Соперником поляков станет сборная России.
Шевченко уже согласовал срок контракта со сборной Польши. В случае невыхода на ЧМ в Катаре, Андрей будет руководить командой в Лиге наций.
Отмечается, что польская сторона готова удовлетворить финансовые требования Шевченко.
24 марта сборной Польши предстоит полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.
Напомним, в январе Шевченко покинул должность главного тренера «Дженоа». Украинец возглавлял команду с ноября 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провёл девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от «Милана» (1:3, ДВ) в Кубке Италии.
- 24 января 2022
-
21:25
-
21:22
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:27
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:55
-
19:52
-
19:47
-
19:37
-
19:18
-
19:07
-
19:06
-
18:51
-
18:49
-
18:38
-
18:14
-
18:08
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:40
-
17:34
-
17:34
-
17:28
-
17:19
-
16:49
-
16:35
-
16:25