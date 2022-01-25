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Защитник встал на ворота и сделал двойной сейв в матче Кубка Африки. Видео

Защитник встал на ворота и сделал двойной сейв в матче Кубка Африки. Видео
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В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Коморских островов уступила национальной команде Камеруна со счётом 1:2. Однако не победа камерунцев стала самым ярким событием встречи. На протяжении всей игры основное внимание было приковано к защитнику Коморских островов Чакеру Альхадуру, который из-за кадрового дефицита своей команды был вынужден сыграть матч на позиции голкипера.

Дело в том, что перед игрой в сборной Коморских островов произошла вспышка коронавируса, среди заразившихся — сразу два вратаря, Али Аамада и Мойад Уссейни. Ещё один голкипер, Салим Бен Бойна, получил травму в матче третьего тура группового этапа со сборной Ганы (3:2). Таким образом, здоровых вратарей у Комор не осталось, поэтому в ворота пришлось встать полевому игроку.

Чакер Альхадур на позиции вратаря не растерялся. Он не позволил своей команде проиграть с крупным счётом, а в одном из эпизодов совершил потрясающий, особенно как для полевого игрока с ростом 172 сантиметра, двойной сейв.

Защитник Комор встал в ворота и дважды подряд спас команду

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