Форвард «Локомотива» Ян Кухта продолжит заниматься разведением кур в Чехии

Форвард «Локомотива» Ян Кухта, пополнивший ряды московского клуба этой зимой, продолжит заниматься разведением кур в Чехии.

«Перед предложением от «Локомотива» я не смог устоять и очень рад сотрудничеству! Здесь всё намного сильнее и качественнее, чем в «Славии». Конечно, мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть. Но сейчас мы на сборах в Марбелье. Думаю, что к моменту, когда полетим в Россию, уже всё будет хорошо.

Я играл в Либереце и приносил свежие яйца товарищам по команде, они были очень рады. Им было очень вкусно. Так как я сейчас в «Локомотиве», привезти их будет трудно, но курицы не будут убиты, я продолжу содержать их на своей ферме, — сказал Кухта в интервью, опубликованном на канале «Локомотива» в YouTube.

Кухта перешёл в «Локомотив» из пражской «Славии» в январе 2022 года. Контракт 25-летнего футболиста с красно-зелёными рассчитан на четыре с половиной года.