Тренер кипрского «Ариса» Астафьев: в РПЛ мы бы точно не затерялись
Поделиться
Бывший футболист сборной Латвии и «Рубина» Виталий Астафьев, который сейчас работает в тренерском штабе кипрского «Ариса», в интервью «Чемпионату» сравнил чемпионат Кипра с РПЛ.
«Какое бы место занимал «Арис» в чемпионате России? Сложный вопрос, учитывая климатические условия. В РПЛ мы бы точно не затерялись. Хотя когда Россия и Кипр недавно играли в одной группе, было заметно, что российские игроки на голову выше кипрских по организации. Однако разницу в клубном футболе делают легионеры (лимит на Кипре очень гуманный – на поле должны быть два киприота). В нашей команде девять футболистов из Кипра, но играют не все.
Мечта? Стать чемпионом Кипра с «Арисом». И быть востребованным в футболе как можно дольше», — сказал Астафьев.
Комментарии
- 25 января 2022
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:47
-
15:37
-
15:20
-
15:08
-
14:57
-
14:38
-
14:26
-
14:18
-
14:10
-
14:07
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:17
-
13:02
-
12:42
-
12:37
-
12:34
-
12:17
-
12:10
-
12:05
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:16
-
10:49
-
10:45
-
10:24
-
10:22
-
10:09
Партнерский контент