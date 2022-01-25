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Тренер кипрского «Ариса» Астафьев: в РПЛ мы бы точно не затерялись

Тренер кипрского «Ариса» Астафьев: в РПЛ мы бы точно не затерялись
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Бывший футболист сборной Латвии и «Рубина» Виталий Астафьев, который сейчас работает в тренерском штабе кипрского «Ариса», в интервью «Чемпионату» сравнил чемпионат Кипра с РПЛ.

«Какое бы место занимал «Арис» в чемпионате России? Сложный вопрос, учитывая климатические условия. В РПЛ мы бы точно не затерялись. Хотя когда Россия и Кипр недавно играли в одной группе, было заметно, что российские игроки на голову выше кипрских по организации. Однако разницу в клубном футболе делают легионеры (лимит на Кипре очень гуманный – на поле должны быть два киприота). В нашей команде девять футболистов из Кипра, но играют не все.

Мечта? Стать чемпионом Кипра с «Арисом». И быть востребованным в футболе как можно дольше», — сказал Астафьев.

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