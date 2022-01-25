Сергей Семак — о разгроме «Жилины»: в таких матчах победа — это не самая главная задача

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги тренировочного матча со словацкой «Жилиной», в котором команда с берегов Невы разгромила оппонентов со счётом 5:0.

«Разгром «Жилины» связан больше с уровнем соперника или дело в «Зените»? Думаю, нас больше интересует собственная игра. И все матчи, которые мы провели, они были и по качеству, и по движению неплохие. Что касается результата, думаю, вряд ли ему стоит уделять особое внимание. Выигрывать всегда приятно, тем не менее в таких матчах победа — это не самая главная задача. В нашем случае самое главное, что сегодня обошлись без травм.

С точки зрения подготовки получилось сложно. Была только небольшая группа игроков, которые смогли провести хорошо этот период. Остальные по разным причинам вылетали и, конечно, для нас было очень важно, чтобы обошлось без травм, потому что, конечно, многие ещё не готовы.

Миша (Кержаков. – Прим. «Чемпионата») уже начал индивидуально тренироваться. Сегодня сыграл Одоевский, потому что если брать заявку на сезон, то у нас три вратаря: Крицюк, Кержаков и Одоевский. Поэтому на сегодня Одоевский у нас в обойме. Бязрова мы привлекаем к тренировочной работе. И нам нужно было сегодня как раз 90 минут дать Одоевскому», — сказал Семак в интервью официальному сайту ФК «Зенит».