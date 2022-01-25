«Сочи» сыграл вничью с «Аустрией» в товарищеском матче на сборах в Турции

В товарищеском матче на сборе у Турции «Сочи» встречался с венской «Аустрией». Игра завершилась ничьей со счётом 0:0.



В составе «Сочи» на поле вышли следующие футболисты: Заболотный, Барач, Юрганов, Прохин, Терехов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Попов, Барсов, Бурмистров.



Подопечным Владимира Федотова предстоит провести ещё три матча с российскими командами на сборах: 29 января «Сочи» сыграет с калининградской «Балтикой», 2 февраля — с «Рубином», а 10 февраля — с московским «Динамо». Затем «Сочи» ждут матчи с «Тоболом» из Костаная и краснодарской «Кубанью» (обе игры пройдут 14 февраля). Футболисты завершат сборы игрой с «Кайратом» 18 февраля.

В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трёхдневный отдых.