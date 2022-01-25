Глава «Урала»: советовали Адамову выбрать «Зенит». В других клубах творится непонятно что

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в санкт-петербургский «Зенит». Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.
«Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше.
И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше. Сейчас в некоторых клубах творится непонятно что. В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры. Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» — так будет лучше для всех», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.
- 25 января 2022
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