Иванов ответил на слухи, что судьбу Адамова решил теннисный матч с гендиректором «Зенита»
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что судьба защитника Арсена Адамова была решена в ходе теннисного матча с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.
«Судьбу Адамова решил мой теннисный матч с Александром Медведевым? Это всё ерунда, слухи не комментирую. С Александром Ивановичем мы давно хотели поиграть в теннис. В этом году так удачно совпало, что мы вместе оказались в одном месте, с удовольствием сыграли. Мы поиграли, но теннисный матч тут совсем не причём», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, сегодня, 25 января, «Зенит» объявил о переходе Арсена Адамова из «Урала». Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.
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