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«Уотфорд» объявил имя нового главного тренера

«Уотфорд» объявил имя нового главного тренера
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Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон стал наставником «Уотфорда», сообщает пресс-служба «шершней» на официальном сайте клуба.

В понедельник, 24 января, «Уотфорд» уволил Клаудио Раньери. 70-летний итальянский специалист возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года, сменив Хиско Муньоса. За это время команда успела провести 14 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 11 поражений, дважды победила и один раз сыграла вничью.

Сейчас «шершни» идут на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, проведя 20 матчей и набрав 14 очков.

Последним местом работы Ходжсона был «Кристал Пэлас», который он покинул по окончании прошлого сезона. До этого специалист возглавлял «Ливерпуль», «Фулхэм», «Интер» и другие клубы.

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