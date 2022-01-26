«Барса» ведёт переговоры с хавбеком «Милана» Кессье. Контракт с «россонери» истекает летом

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, благодаря подписанию ивуарийца, каталонцы рассчитывают укрепить свою линию полузащиты. Переговоры сине-гранатовых с игроком находятся на продвинутой стадии.
Контракт Кессье с «Миланом» истекает ближайшим летом, стороны ранее не смогли договориться о продлении, так как Франка не устраивают предлагаемые клубом условия. Соответственно, футболист сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Кессье провёл 16 матчей за «Милан» в итальянской Серии А и забил 5 голов. Также на его счету 5 игр и 1 голевая передача в Лиге чемпионов. Сейчас Кессье находится в расположении сборной Кот-д'Ивуара и принимает участие в Кубке Африки.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 26 января 2022
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:23
-
00:17
-
00:15
-
00:09
- 25 января 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:53
-
23:45
-
23:43
-
23:24
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:01
-
21:51
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:34
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:55
-
20:54