«Барса» ведёт переговоры с хавбеком «Милана» Кессье. Контракт с «россонери» истекает летом

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Catalunya Radio.



По информации источника, благодаря подписанию ивуарийца, каталонцы рассчитывают укрепить свою линию полузащиты. Переговоры сине-гранатовых с игроком находятся на продвинутой стадии.



Контракт Кессье с «Миланом» истекает ближайшим летом, стороны ранее не смогли договориться о продлении, так как Франка не устраивают предлагаемые клубом условия. Соответственно, футболист сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента.



В нынешнем сезоне Кессье провёл 16 матчей за «Милан» в итальянской Серии А и забил 5 голов. Также на его счету 5 игр и 1 голевая передача в Лиге чемпионов. Сейчас Кессье находится в расположении сборной Кот-д'Ивуара и принимает участие в Кубке Африки.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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