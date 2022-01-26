«Ньюкасл» предложил € 40 млн за атакующего полузащитника «Лиона» Бруно Гимарайнса

24-летний бразильский атакующий полузащитник французского «Лиона» Бруно Гимарайнс привлёк внимание английского «Ньюкасла», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, ещё прошлой ночью «Ньюкасл» отправил официальное предложение в спортивный департамент «Лиона» в размере € 40 млн по Гимарайнсу. При этом ответа до сих пор получено не было. Также не было контактов и с представителем самого игрока, ранее им интересовались туринский «Ювентус» и лондонский «Арсенал».

«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс».

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В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у бразильского «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.