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Рио Фердинанд прокомментировал уход Марсьяля в аренду

Рио Фердинанд прокомментировал уход Марсьяля в аренду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал аренду нападающего английской команды Антони Марсьяля испанской «Севильей».

«Я думаю, для него это правильное решение. Ему нужно получать игровую практику, выходить в основе и набирать форму.

Весь последний год он мало играл, ему был необходим этот переезд. Мне интересно посмотреть, какие ещё игроки «МЮ» уйдут в аренду. Думаю, это будут Донни ван де Бек и Джесси Лингард», – приводит слова Фердинанда издание Daily Mail.

Напомним, «Севилья» арендовала Антони Марсьяля до конца сезона. Испанский клуб будет полностью выплачивать футболисту заработную плату, это было одним из важных условий сделки для «Манчестер Юнайтед».

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