Мбаппе — о Хакими: это лучший правый защитник в мире
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В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Малави. Игра прошла на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо» в Яунде (Камерун) и завершилась победой марокканской команды со счётом 2:1.
На 70-й минуте защитник Ашраф Хакими забил победный гол.
«Ашраф Хакими. Лучший правый защитник в мире. Спокойной ночи, парни», – написал после матча нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в своём «твиттере».
Таким образом, сборная Марокко вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций, а команда Малави завершила выступление на турнире. В четвертьфинале турнира марокканская команда сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Египет, которые проведут свою встречу сегодня, 26 января.
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