Клаудиньо: «Зенит» настроен подняться в Лиге Европы максимально высоко
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от матчей с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.
«На этой стадии турнира не осталось лёгких команд, тем более «Бетис» идёт среди лидеров Ла Лиги, показывает уверенный футбол. Мы настроены подняться в Лиге Европы максимально высоко, для этого нужно побеждать, так что будем готовиться как следует, чтобы отдать все силы на поле и выйти в следующий раунд.
Какие задачи на вторую половину сезона? Я приехал в Петербург, чтобы помогать клубу завоёвывать трофеи, и буду работать с удвоенной силой, чтобы на финише все мы — игроки и болельщики — были счастливы», — приводит слова бразильца пресс-служба «Зенита».
Матчи между «Зенитом» и «Бетисом» пройдут 17 и 24 февраля.
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