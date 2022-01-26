Группа фанатов «Ротора» будет бойкотировать матчи из-за Fan ID

Фанатское объединение «Ротора» Mjollnir Firm заявило о намерении бойкотировать матчи из-за введения паспорта болельщика.



«Коллектив Mjollnir Firm официально заявляет и присоединяется к бойкоту Fan ID! Отказываемся от посещения всех мероприятий с Fan ID!



Возможно, это не коснётся матчей ФНЛ и ФНЛ-2 (не дай бог нам там оказаться), но наше решение солидарно со многими фанатскими движами России! Мнение коллектива MF может не совпадать с мнением всего волгоградского движа, но мы единогласно так решили!



Молодёжный коллектив Югенд также присоединяется к бойкоту Fan ID! Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!» – говорится в сообщении фанатов в VK.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.