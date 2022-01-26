Марсьяль: хотел перейти в «Севилью» из-за Мончи и Лопетеги
Поделиться
Форвард Антони Марсьяль прокомментировал свой переход в «Севилью».
Испанский клуб арендовал француза до конца сезона у «Манчестер Юнайтед».
«Я перешёл в «Севилью» на пять месяцев, до конца сезона, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Посмотрим.
Я хотел перейти в «Севилью» из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что я способен», — приводит слова Марсьяля журналист Фабрицио Романо.
Напомним, интерес к Марсьялю проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне он сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.
Комментарии
- 26 января 2022
-
17:47
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:46
-
16:36
-
16:35
-
16:18
-
15:59
-
15:41
-
15:36
-
15:24
-
15:03
-
15:00
-
14:42
-
14:40
-
14:33
-
14:16
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:49
-
13:34
-
13:20
-
13:12
-
12:55
-
12:31
-
12:31
-
12:26
-
12:07
-
12:05
Партнерский контент