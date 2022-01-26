Марсьяль: хотел перейти в «Севилью» из-за Мончи и Лопетеги

Форвард Антони Марсьяль прокомментировал свой переход в «Севилью».

Испанский клуб арендовал француза до конца сезона у «Манчестер Юнайтед».

«Я перешёл в «Севилью» на пять месяцев, до конца сезона, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в «Севилью» из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что я способен», — приводит слова Марсьяля журналист Фабрицио Романо.

Напомним, интерес к Марсьялю проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне он сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.