«Челси» хочет подписать защитника «Ювентуса» на замену Чилуэллу

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 30-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «аристократы» рассматривают кандидатуру Сандро в качестве замены Бенджамину Чилуэллу, который до конца сезона выбыл из-за травмы колена.
В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 19 матчах итальянской Серии А и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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