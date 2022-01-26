«Сент-Этьен» минимально обыграл «Анже»

Сегодня, 26 января, проходил матч 20-го тура между «Анже» и «Сент-Этьеном». Команды встречались на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже (Франция). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 43-й минуте в свои ворота забил Батиста Менди.

В сезоне-2019/2020 «Сент-Этьен» вышел в финал Кубка Франции, где проиграл «Пари Сен-Жермен» (0:1). «Сент-Этьен» занимает последнее место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 15 очков в 22 матчах. Недавно новым главным тренером «Сент-Этьена» стал Паскаль Дюпра. 59-летний специалист заключил контракт с командой до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», а до этого он тренировал «Тулузу».