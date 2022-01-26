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Линекер: надеюсь, Хави поможет «Барселоне» в трудное время. Его уважают и игроки, и фанаты

Линекер: надеюсь, Хави поможет «Барселоне» в трудное время. Его уважают и игроки, и фанаты
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Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о главном тренере каталонцев Хави.

«Хави пользуется большим уважением среди игроков и болельщиков. Конечно, сейчас трудное время для клуба по многим причинам, но правда в том, что у «Барсы» много очень хороших молодых игроков, и для них будет очень полезно, если Хави будет им помогать.

Хави — один из лучших полузащитников всех времён. Надеюсь и верю, что он поможет клубу в трудное время. Желаю ему удачи», — цитирует Линекера Mundo Deportivo.

После 21 тура «Барселона» располагается на 5-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 35 очков.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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