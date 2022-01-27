Уткин отреагировал на критическую песню Шнурова о Fan ID

Популярный журналист и блогер Василий Уткин высказался о песне, которую исполнил Сергей Шнуров. Ранее шоумен выложил видео, в котором поёт о ситуации с введением Fan ID в России. В своём номере он негативно отозвался о введении паспорта болельщика.
«Серёга спел про Fan ID. Клёво, но… как-то в балаклаве. Нерешительно. В случае чего можно сказать, что не пел. Рта-то не видно», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.
17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
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