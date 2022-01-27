Кучаев прокомментировал переход в «Рубин» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал переход в «Рубин». Ранее казанский клуб сообщил об аренде футболиста, он будет выступать за команду до конца сезона.
«Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича (Слуцкого. — Прим. Чемпионата»), его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.
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