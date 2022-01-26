«Рубин» представил Кучаева с помощью виртуального казино с изображениям Дзюбы и клубники
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«Рубин» в своём «твиттере» с помощью виртуального казино оригинально объявил о переходе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева.
В нынешнем сезоне Кучаев провёл за красно-синих 15 матчей, в которых забил 1 гол. Перед уходом в аренду полузащитник продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/2024.
Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 85 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.
Новость по темеЦСКА отдал Константина Кучаева в аренду «Рубину»
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