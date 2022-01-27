Арсен Адамов: отклонил все предложения, узнав о «Зените»

Защитник «Урала» Арсен Адамов прокомментировал свой трансфер в «Зенит».



«Эмоции положительные. «Зенит» — большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса и оказался в лучшей команде страны. Это шаг вперёд. Уверен, что каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу всё получится.



Когда узнал об интересе «Зенита»? 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но я отклонил все предложения, узнав о «Зените». Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми.



Хочу поприветствовать всех болельщиков. Прочитал множество приятных сообщений в директе «Инстаграма». Жду вас на «Газпром Арене»! — приводит слова Адамова пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на официальном сайте.

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