Карпин: после Хорватии было разочарование не столько от результата, сколько от игры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об эмоциях команды после игры с Хорватией (0:1).



«Естественно, после Хорватии было разочарование не столько от результата, сколько от нашей игры. Думаешь, что неправильно что-то донёс, надо об этом подумать. После побед тоже такое бывает. После матча со Словакией было много раздумий», — сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».

52-летний Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России провела семь матчей и вышла в стыковые матчи к чемпионату мира 2022 года.



24 марта подопечные Карпина встретятся со сборной Польши в «Лужниках». Победитель встречи сыграет в финале турнира за право выхода на чемпионат мира либо со сборной Швеции, либо со сборной Чехии.